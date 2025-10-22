Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo

(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso
, che sta segnando un calo del 2,39%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della casa di moda italiana
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,242 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,062. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,422.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)