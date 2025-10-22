Milano 17:25
42.203 -1,05%
Nasdaq 17:25
24.898 -0,91%
Dow Jones 17:25
46.763 -0,35%
Londra 17:25
9.524 +1,03%
Francoforte 17:25
24.145 -0,76%

Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo del 2,39%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della casa di moda italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,242 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,062. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,422.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```