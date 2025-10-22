Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo

maison del lusso

Salvatore Ferragamo

FTSE Italia Mid Cap

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,39%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,242 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,062. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,422.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)