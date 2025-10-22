Milano 12:10
42.465 -0,43%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:10
9.506 +0,84%
Francoforte 12:10
24.310 -0,08%

Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in settembre
Regno Unito, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,3%.
Condividi
```