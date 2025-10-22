Tlc, disservizi in tutta Italia a rete Internet

(Teleborsa) -: chi più, chi meno,alla rete internet a partire dalle 10 del mattino. E' quanto emerge dal monitoraggio del portaleche ha rilevato segnalazioni alla rete Internet di vari gestori operanti in Italia.Una vicenda confermata da, che con una nota ha confermato chee che "iper ripristinare i servizi nel minor tempo possibile". Interessata da disservizi anche Fastweb per problemi al wi-fi e rete fissa.Frattanto,parla di "unnel settore della telefonia" e ricorda che "in tutta Italia una fetta ingente di cittadini, attività commerciali e aziende non riesce ad utilizzare i servizi di linea fissa, tra cui la connettività, a causa del problema tecnico sulla rete". "Chiediamo a Fastweb di studiarein favore di tutti gli utenti, siano essi privati cittadini o imprese, coinvolti nell’interruzione del servizio, anche attraverso sconti sulle bollette", denuncia l'associazione di tutela dei consumatori."Episodi come quello di oggi, e riguardano sia le società telefoniche, sia le app di messaggistica e i social network", denuncia, che parla di ", considerato che oggi l’uso di internet e dei servizi telefonici è diventato fondamentale nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese". "Questi episodi evidenziano tutte le fragilità delle infrastrutture che ancora non sono state risolte - sottolinea - in un contesto in cui la cittadinanza digitale e l’utilizzo massivo dell’intelligenza artificiale rendono la connettività un presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti civili, economici e sociali".