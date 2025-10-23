Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un rialzo del 3,05%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 61,77. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 64,35. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 66,93.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
