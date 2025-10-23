Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Brillante rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,13%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 60,04, mentre i supporti sono stimati a 58,07. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 62,01.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
