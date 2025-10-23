Assiom Forex: essenziale governare le innovazioni tecnologiche e regolamentari

(Teleborsa) - Il settore finanziario, secondo Assiom Forex, si trova ad affrontaree deve mettere in campo le sue migliori esperienze per riuscire a governare le trasformazioni tecnologiche ispirate e trascinate dalla pervasiva diffusione dell'intelligenza artificiale. In questo contesto l'edizione 2025 della Fall Conference di ASSIOM FOREX ha affrontato le, invitati a immaginare un approccio nuovo e non passivo all'avanzare di nuovi e potenti paradigmi tecnologici e a complesse sfide regolamentari.Durante l'apertura della conferenza, il Vice Presidente Pier Mario Satta ha dichiarato: "Oggi ci ritroviamo in una fase cruciale per i mercati finanziari: un contesto in cui, ridefinendo il nostro modo di operare. Come comunità finanziaria, abbiamo il compito di anticipare, non inseguire e di trasformare la complessità in opportunità".Giovanni Sabatini (Chair EU T+1 Industry Committee) e Paola-Maria Deantoni (Public Affairs Officer, Societè Generale Securities Services, che partecipa all'Industry Committee) hanno dato il via ai lavori illustrando alla platea la roadmap che prevede la migrazione verso un ciclo dipiù breve, per arrivare a dimezzarlo dagli attuali due ad un giorno (a partire dall'11 ottobre 2027). Oggi le regole prevedono che, una volta conclusa una transazione, il venditore abbia l'obbligo di consegnare i titoli venduti e l'acquirente di corrispondere la somma di denaro pattuita, alla data di regolamento prevista, che cade alcuni giorni lavorativi dopo la data in cui è stata conclusa la transazione (il cosiddettoo T+2, ovvero due giorni lavorativi dopo la data della negoziazione)., invece,(T+1). Tra i benefici tangibili la riduzione del periodo di esposizione al rischio, con conseguente riduzione dei margini di negoziazione e ottimizzazione dell'utilizzo della liquidità; tra le sfide, le differenze tra l'UE e altri mercati come USA e Regno Unito sono significative. L'UE ha 27 giurisdizioni e 31 CSD (Sistema di deposito accentrati), mentre gli USA hanno un mercato semplificato. Leincludono lae la. La prospettiva futura sarà poi quella di arrivare ad una liquidazione istantanea, che sarà resa possibile anche dalle nuove tecnologie di verifica AI based.Oggi le soluzioni sono già chiare e definite da un documento emesso dalla Industry Committee pubblicato a luglio e che rappresenta la base con cui tutti gli operatori si dovranno confrontare nel breve. Tutti coloro che saranno coinvolti dovranno essereentro la data stabilita e gli operatori finanziari si stanno tutti muovendo all' unisono per implementare la tecnologia con raccomandazioni nuove con il comune obiettivo di una maggiore integrazione dei vari mercati, un ulteriore sforzo verso la tanto auspicata unione.Sempre relativamente alle nuove tecnologie legate al Trading, Emilio Barucci, Professore di Finanza Quantitativa del Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Per le, il futuro si gioca suldei capitali. Un mercato dove l'80% delle transazioni è fatto da algoritmi, quanto può essere sensibile a temi di manipolazione? Sono tutti argomenti di cui non sappiano nulla al momento, ma occorre dialogare con la tecnologia".Altro tema chiave dalla Fall Conference è stato l'intelligenza artificiale, che richiede un approccio critico e contestualizzato per evitare errori di valutazione. Le decisioni sbagliate, di qui l'importanza del contributo umano, essenziale per una comprensione profonda e per evitare errori di interpretazione."La comunicazione con un analista umano permette un confronto più approfondito rispetto all'interazione con l'IA in quanto caratteristiche umane come umiltà ed empatia sono cruciali per una corretta comprensione del problema - ha spiegato Riccardo Bernini, Head of Financial Engineering&AI di LIST - Un esempio illustra come l': un prompt su criptovalute basato su una teoria del complotto ha ricevuto una risposta plausibile ma acritica dall'IA, che non ha messo in discussione la premessa assurda, evidenziando il rischio di accettare dati incompleti o strategie errate." Secondo Bernini uno deiè legato: un large language model non metterà mai in discussione il prompt che riceve dall'utente e non chiederà mai ulteriori chiarimenti per migliorare la propria interazione, rischiando di fornire informazioni sbagliate o fuorvianti, mancando dell'approccio critico dato dall'interazione umana.Ilper trovare soluzioni adeguate e personalizzate. Diverse metodologie possono portare a risultati differenti, rendendo cruciale la fase sperimentale. La conclusione a cui si è per ora giunti è che, per quanto l', è, così come è necessario un approccio rigoroso e multidisciplinare per risolvere problemi complessi. Ilper evitare errori decisionali significativi nel settore finanziario.