BlackRock pagherà fino a 2 miliardi di euro alla spagnola ACS per JV nel settore dei data center

(Teleborsa) - ACS Group
, società di ingegneria spagnola, e Global Infrastructure Partners (GIP), parte di BlackRock
, hanno stipulato un accordo per la costituzione di una joint venture paritetica
dedicata allo sviluppo e alla gestione di data center di nuova generazione
in tutto il mondo.
La nuova piattaforma di sviluppo di data center sarà costituita dall'attuale portafoglio di asset di data center da 1,7 GW di ACS
, attualmente in fase di sviluppo in Europa, Stati Uniti e Australia.
La transazione valuta questi asset (al 100%) a circa 2 miliardi di euro
, con GIP che effettuerà un pagamento in contanti di circa 1 miliardo di euro
, più earn-out iniziali fino a 1 miliardo di euro
, subordinati al raggiungimento di traguardi commerciali predefiniti. Un ulteriore earn-out fino a 200 milioni di euro
potrebbe emergere anche da ulteriori progetti in pipeline attualmente in fase di analisi.
Oltre all'attuale portafoglio di asset conferiti da ACS alla piattaforma, ACS sta valutando una pipeline di potenziali progetti superiori a 11 GW in Nord America, Europa e Asia-Pacifico
.
La nuova piattaforma combina le avanzate competenze tecnologiche globali e l'esperienza industriale di ACS con la leadership negli investimenti di GIP per fornire soluzioni globali end-to-end per hyperscaler, aziende di intelligenza artificiale e aziende che cercano data center rapidi, scalabili e sostenibili.