BlackRock pagherà fino a 2 miliardi di euro alla spagnola ACS per JV nel settore dei data center

(Teleborsa) -, società di ingegneria spagnola, e Global Infrastructure Partners (GIP), parte di, hanno stipulato un accordo per la costituzione di unadedicata allo sviluppo e alla gestione diin tutto il mondo.La nuova piattaforma di sviluppo di data center sarà costituita dall', attualmente in fase di sviluppo in Europa, Stati Uniti e Australia.La transazione valuta questi asset (al 100%) a, con GIP che effettuerà un, più, subordinati al raggiungimento di traguardi commerciali predefiniti. Unpotrebbe emergere anche da ulteriori progetti in pipeline attualmente in fase di analisi.Oltre all'attuale portafoglio di asset conferiti da ACS alla piattaforma, ACS sta valutando unaLa nuova piattaforma combina le avanzate competenze tecnologiche globali e l'esperienza industriale di ACS con la leadership negli investimenti di GIP per fornire soluzioni globali end-to-end per hyperscaler, aziende di intelligenza artificiale e aziende che cercano data center rapidi, scalabili e sostenibili.