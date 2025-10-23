Milano 22-ott
0 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 +0,93%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,30% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 48.664,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,30% alle 04:50
Tokyo scambia con un ribasso dell'1,30% alle 04:50 e passa di mano a 48.664,74 punti.
Condividi
```