Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:58
25.121 +0,97%
Dow Jones 19:58
46.769 +0,38%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.052,99 punti

L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,7% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 25.052,99 punti.
