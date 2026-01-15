Milano
17:35
45.850
+0,44%
Nasdaq
20:14
25.675
+0,82%
Dow Jones
20:14
49.563
+0,84%
Londra
17:35
10.239
+0,54%
Francoforte
17:35
25.352
+0,26%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 20.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,06% alle 19:30
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,06% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta in utile a 25.734,93 punti
In breve
,
Finanza
15 gennaio 2026 - 19.30
Spunto rialzista dell'1,06% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 25.734,93 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,85% alle 19:30
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,18%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,51%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,09%
Argomenti trattati
USA
(414)
·
Nasdaq 100
(129)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,89%
Altre notizie
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,22% alle 19:30
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44% alle 19:30
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,70% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,30% alle 19:30
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,01% alle 19:30)
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto