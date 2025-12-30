Milano 12:43
44.869 +0,97%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:44
9.911 +0,45%
Francoforte 12:44
24.452 +0,41%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,64% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 44.719,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,64% alle 10:30
Milano segna un modesto +0,64% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 44.719,12 punti.
Condividi
```