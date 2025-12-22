Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:13
25.449 +0,41%
Dow Jones 21:13
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.457,19 punti

L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,44% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 25.457,19 punti.
