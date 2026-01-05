Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,85% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 25.419,66 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dello 0,85% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 25.419,66 punti.
