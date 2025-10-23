Milano 13:33
42.472 +0,62%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:33
9.576 +0,64%
Francoforte 13:33
24.149 -0,01%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,54% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.437,35 punti

Milano segna un modesto +0,54% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 42.437,35 punti.
