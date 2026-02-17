Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:42
24.690 -0,17%
Dow Jones 17:42
49.555 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,74% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 45.753,82 punti

Spunto rialzista dello 0,74% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 45.753,82 punti.
