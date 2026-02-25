Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 19:36
25.288 +1,24%
Dow Jones 19:36
49.455 +0,57%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,58% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 49.458,66 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,58% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 49.458,66 punti.
