Milano 16:31
46.929 +0,98%
Nasdaq 16:31
24.807 -0,82%
Dow Jones 16:31
48.979 -1,30%
Londra 16:31
10.697 +0,09%
Francoforte 16:31
25.069 -0,76%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,72% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 46.807,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,72% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,72% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 46.807,74 punti.
Condividi
```