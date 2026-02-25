Milano 13:11
47.100 +0,96%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:11
10.783 +0,96%
Francoforte 13:11
25.096 +0,44%

Il FTSE MIB tratta in utile a 47.093,47 punti

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,95% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,95% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 47.093,47 punti.
