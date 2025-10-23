Milano 11:04
42.424 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:04
9.555 +0,42%
Francoforte 11:04
24.081 -0,29%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,05%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 15.773,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,05%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,05%, a quota 15.773,1 in apertura.
Condividi
```