BTP Valore, ordini a 15,3 miliardi di euro al termine della quarta giornata

(Teleborsa) - Gliper la, il Titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail), hanno raggiunto idall'inizio dell'offerta, grazie ai 2,3 miliardi di euro registrati nella giornata odierna. Nelle prime tre giornate il titolo con scadenza a ottobre 2032 ha ricevuto richieste per oltre 13 miliardi di euro.Il nuovo BTP Valore ha, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un(3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. Il collocamento si tiene da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13).La serie deiper questa emissione è stata comunicata venerdì 17 ottobre ed è la seguente: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5° anno; 4,00% per il 6° e 7° anno. Al termine del collocamento, verranno annunciati i tassi definitivi, che potranno solo essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato nel giorno di chiusura dell'emissione.Il BTP Valore si può sottoscrivere in banca o presso gli uffici postali, presso i quali si detiene un conto deposito titoli; o anche direttamente online attraverso il proprio home-banking, se abilitato alla funzione di trading online. Non sono previsti limiti o tetti all'emissione. È possibile sottoscrivere titoli. Il Titolo potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.