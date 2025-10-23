Crolla a New York T-Mobile US

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense
, che tratta in perdita del 4,00% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di T-Mobile US
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di T-Mobile US
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 215,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 223,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 211,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)