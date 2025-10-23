Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:01
25.038 +0,64%
Dow Jones 18:01
46.628 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Crolla a New York T-Mobile US

Crolla a New York T-Mobile US
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che tratta in perdita del 4,00% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di T-Mobile US è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di T-Mobile US mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 215,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 223,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 211,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
