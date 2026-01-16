Milano 16:41
45.703 -0,32%
Nasdaq 16:41
25.472 -0,29%
Dow Jones 16:41
49.280 -0,33%
Londra 16:41
10.224 -0,15%
Francoforte 16:41
25.246 -0,42%

Crolla a New York Amcor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amcor rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,31 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 41,57. L'equilibrata forza rialzista di Amcor è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45,05.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
