Eni, deliberata seconda tranche del dividendo da 0,26 euro per azione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Eni
ha deliberato di distribuire agli azionisti la seconda delle quattro tranche
dell'erogazione in luogo del dividendo 2025, a valere sulle riserve disponibili, di 0,26 euro
(su una erogazione complessiva annuale, in luogo del dividendo, pari a 1,05 euro) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 24 novembre 20252, con messa in pagamento il 26 novembre 20253, in linea con quanto deliberato dall'Assemblea del 14 maggio 2025.
Per i possessori di ADR
registrati entro il 25 novembre 2025, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la seconda tranche dell'erogazione sarà di 0,52 euro per ADR, pagabile il 5 dicembre 2025.