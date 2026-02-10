UniCredit conclude seconda tranche buyback residuo 2024

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato la conclusione ufficiale deldenominato "". L'operazione, avviata il 23 ottobre 2025 in attuazione dell'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti del marzo precedente, si è conclusa in data 9 febbraio 2026.L'esecuzione del programma è stata affidata a, che ha operato come intermediario indipendente.Nell'ultimo periodo di esecuzione, compreso tra il 2 e il 9 febbraio 2026, la banca ha acquistato complessivamentea undiCon il completamento della seconda tranche, UniCredit ha acquistato un totale di, equivalenti all'1,68% del capitale sociale, per undi circaSommando anche i titoli acquisiti durante la prima tranche, la Società detiene ora complessivamente, pari al. In linea con le delibere assembleari, UniCredit ha confermato che procederà all'di tutte le azioni acquistate in entrambe le tranche del programma "Residuo SBB 2024", dandone successiva comunicazione al mercato.