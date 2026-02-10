UniCredit conclude seconda tranche buyback residuo 2024

(Teleborsa) - UniCredit
ha comunicato la conclusione ufficiale del programma di acquisto di azioni proprie
denominato "Seconda Tranche del Residuo SBB 2024
". L'operazione, avviata il 23 ottobre 2025 in attuazione dell'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti del marzo precedente, si è conclusa in data 9 febbraio 2026.
L'esecuzione del programma è stata affidata a JP Morgan SE
, che ha operato come intermediario indipendente.
Nell'ultimo periodo di esecuzione, compreso tra il 2 e il 9 febbraio 2026, la banca ha acquistato complessivamente 2.284.494 azioni
a un prezzo medio ponderato
di 75,7814 euro
.
Con il completamento della seconda tranche, UniCredit ha acquistato un totale di 26.228.784 azioni
, equivalenti all'1,68% del capitale sociale, per un esborso complessivo
di circa 1,77 miliardi di euro
.
Sommando anche i titoli acquisiti durante la prima tranche, la Società detiene ora complessivamente 53.733.949 azioni proprie
, pari al 3,45% del capitale sociale
. In linea con le delibere assembleari, UniCredit ha confermato che procederà all'annullamento
di tutte le azioni acquistate in entrambe le tranche del programma "Residuo SBB 2024", dandone successiva comunicazione al mercato.