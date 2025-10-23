Ferretti, balzo raccolta ordini nel terzo trimestre (+36%). Galassi: "fiducia per l’ultima parte dell’anno"

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 la raccolta ordini del gruppo Ferretti
è stata pari a 770,9 milioni, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024 che era pari a 736,9 milioni. Questa eccezionale raccolta di nuovi ordini, pari a circa 303,6 milioni nel terzo trimestre del 2025 (circa +36% rispetto al terzo trimestre 2024), grazie soprattutto alla stagione dei saloni nautici, è stata sostenuta da un contesto macroeconomico e geopolitico più definito, che ha incentivato i clienti all’acquisto di nuovi yacht. Inoltre, si legge in una nota, questo risultato in termini di acquisizione ordini nel terzo trimestre del 2025 è stato raggiunto senza alcun nuovo ordine di Super yacht.
Al 30 settembre 2025 il portafoglio ordini ammontava a 1.497,9 milioni, in crescita di circa il 12,9% rispetto al 30 settembre 2024 (1.326,3 milioni) e in crescita del 3,6% rispetto al 30 giugno 2025, grazie all’eccezionale crescita nella presa ordine del terzo trimestre 2025 (circa +36% rispetto al terzo trimestre 2024).
Il Net backlog
, che si calcola come il valore complessivo degli ordini in portafoglio di yacht non ancora consegnati, al netto dei ricavi già contabilizzati, si attesta a 794,7 milioni al 30 settembre 2025, in aumento del 4,5% rispetto ai 760,7 milioni del 30 giugno 2025 e dell’1,9% rispetto ai 780,0 milioni del 30 settembre 2024 e supportato da un buon mix di prodotto con una presenza crescente negli yacht più grandi (sopra gli 80 piedi).
I ricavi netti
nuovo complessivi del Gruppo sono aumentati di circa il 2,5%, passando da circa 865,3 milioni nei primi nove mesi del 2024 a circa 887,2 milioni nei primi nove mesi del 2025. Una buona performance, supportata da un solido portafoglio ordini, con il
contributo principale proveniente dai segmenti Made-to-measure e Super yachts.
L'EBITDA adjusted
del Gruppo nei primi nove mesi del 2025 è stato pari a €141,7 milioni, in aumento del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024 che si era attestato a €138,2 milioni. L’EBITDA adjusted margin è pari a 16,0%, in linea con i primi nove mesi del 2024. In un mercato a due velocità, per mantenere la nostra solida posizione e tutelare la nostra quota di mercato, abbiamo deciso di rimanere competitivi sui prezzi per gli yacht sotto i 24 metri.
L’utile netto
del Gruppo si attesta a circa €61,0 milioni nei primi nove mesi del 2025 da circa €62,2 milioni nei primi nove mesi del 2024.
La posizione finanziaria netta
al 30 settembre 2025 era di €65,2 milioni di cassa netta, in diminuzione €36,4 milioni rispetto ai €101,6 milioni al 30 giugno 2025 e che riflette il tipico assorbimento del capitale circolante netto del terzo trimestre. Grazie a una migliore gestione del magazzino di prodotti finiti e a minori esigenze di produzione di composite yacht per la stagione USA, l’assorbimento del terzo trimestre 2025 è stato inferiore rispetto al terzo trimestre 2024 (circa €87 milioni).Alberto Galassi, Amministratore Delegato del Gruppo
, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo periodo, che evidenziano una raccolta ordini particolarmente positiva
. Il miglioramento del contesto macroeconomico e geopolitico ha contribuito a creare un ambiente più favorevole, permettendoci di cogliere le opportunità con maggiore efficacia. La stagione dei saloni nautici del Mediterraneo è stata un successo grazie al nostro posizionamento, gamma prodotto e unicità dei nostri brand, rispetto al resto del settore. Anche il livello di negoziazioni attualmente in corso è molto elevato e testimonia una domanda in costante crescita. In generale, la ripresa del mercato ci dà fiducia per l’ultima parte dell’anno
e per la prossima stagione americana, che si prospetta ricca di potenziale".
Il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato: “Ci congratuliamo con l’Amministratore Delegato e con il management team per i buoni risultati finanziari, nonostante il contesto macroeconomico incerto e sfidante. Siamo fiduciosi che la Società continuerà a creare valore per gli stakeholder in futuro”.