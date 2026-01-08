Milano
17:35
45.672
+0,25%
Nasdaq
18:22
25.490
-0,64%
Dow Jones
18:22
49.312
+0,64%
Londra
17:35
10.045
-0,04%
Francoforte
17:35
25.127
+0,02%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 18.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 gennaio 2026 - 14.35
USA,
Produttività nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,9%
, in aumento rispetto al precedente +4,1% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
USA, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Indice costo lavoro USA (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre
PIL Spagna (QoQ) nel terzo trimestre
Altre notizie
PIL Regno Unito (QoQ) nel terzo trimestre
USA, aumenta la produttività del settore non agricolo nel terzo trimestre
Indice Tankan Giappone (QoQ) nel quarto trimestre
Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel terzo trimestre
UE, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 49,3% nel terzo trimestre
Regno Unito, PIL in espansione dell'1,3% nel terzo trimestre
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto