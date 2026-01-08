Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:22
25.490 -0,64%
Dow Jones 18:22
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Produttività nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,9%, in aumento rispetto al precedente +4,1% (in linea con le stime degli analisti).
