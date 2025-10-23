Honeywell, terzo trimestre in crescita e rivista al rialzo guidance per l'intero 2025

Honeywell

(Teleborsa) - Nel terzo trimestreha registrato risultati che hanno raggiunto o superato le previsioni dell'azienda. La società ha inoltre alzato le previsioni di crescita organica e di utile per azione rettificato per l'intero 2025 e ha aggiornato le previsioni di flusso di cassa libero, includendo l'impatto dello spin-off del business dei materiali avanzati.L'azienda ha registrato un, in crescita su base annua del 7%, pari a una crescita organica del 6%, trainata da una crescita organica a due cifre delle vendite nei settori aftermarket commerciale e difesa e spazio.L'utile operativo è diminuito del 6% a 1,75 miliardi e l', trainato dalla crescita delle soluzioni per l'energia e la sostenibilità e dell'automazione degli edifici. Il margine operativo si è contratto di 220 punti base al 16,9% e il margine di segmento si è contratto di 50 punti base al 23,1%, raggiungendo il limite massimo delle previsioni precedenti.L', e l'utile per azione rettificato è stato di 2,82 dollari, in aumento del 9% su base annua.Il, in aumento del 65% su base annua, e il, in calo del 16% su base annua.presidente e amministratore delegato di Honeywell, ha commentato: "Mentre procedevamo verso la separazione in tre società quotate leader del settore, abbiamo ottenutonel terzo trimestre. L'aumento degli ordini in tutti i nostri segmenti di business ha spinto ile ha rafforzato i vantaggi delle nuove e innovative soluzioni che stiamo offrendo ai clienti. Tutto ciò si è tradotto nelsia per la crescita organica che per l'utile per azione rettificato nel trimestre".Kapur ha aggiunto: "Guardando al futuro, siamoper continuare a consolidare il nostro slancio e gli sforzi di creazione di valore nel quarto trimestre. Oggi, stiamo, pur separando Solstice Advanced Materials a fine ottobre. Resteremo concentrati sulle nostre interessanti opportunità di fornire ai clienti soluzioni basate sui risultati e siamo incoraggiati dalla recente esecuzione delle nostre offerte connesse tramite la nostra piattaforma Honeywell Forge, che ha generato un aumento dei ricavi ricorrenti nel nostro portafoglio".A seguito dei risultati aziendali del terzo trimestre e delle previsioni del management per il resto dell'anno, Honeywell ha. Le previsioni includono ora l'impatto dello, il cui completamento è previsto per il 30 ottobre 2025, che dovrebbe ridurre il fatturato annuo di 0,7 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, l'utile per azione rettificato di 0,21 dollari e il flusso di cassa libero di 0,2 miliardi di dollari.Honeywell prevede ora che il, con una crescita organica di circa il 6%. Il margine di segmento dovrebbe attestarsi tra il 22,9% e il 23,0%, con un'espansione del margine di segmento da 30 a 40 punti base su base annua. L', in aumento di 10 centesimi a metà strada rispetto all'intervallo di previsione precedente. Il flusso di cassa operativo è ora previsto in un intervallo tra 6,4 e 6,8 miliardi, con unEscludendo l'impatto dell'firmato nel quarto trimestre del 2024, la società prevede una, un margine di segmento in calo di 40-30 punti base su base annua e unLa società prevede unaescludendo sia l'impatto dell'sia lodi ottobre.