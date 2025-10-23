Milano 12:57
Honeywell, terzo trimestre in crescita e rivista al rialzo guidance per l'intero 2025
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre Honeywell ha registrato risultati che hanno raggiunto o superato le previsioni dell'azienda. La società ha inoltre alzato le previsioni di crescita organica e di utile per azione rettificato per l'intero 2025 e ha aggiornato le previsioni di flusso di cassa libero, includendo l'impatto dello spin-off del business dei materiali avanzati.

L'azienda ha registrato un fatturato di 10,4 miliardi di dollari, in crescita su base annua del 7%, pari a una crescita organica del 6%, trainata da una crescita organica a due cifre delle vendite nei settori aftermarket commerciale e difesa e spazio.

L'utile operativo è diminuito del 6% a 1,75 miliardi e l'utile di segmento è aumentato del 5% a 2,4 miliardi, trainato dalla crescita delle soluzioni per l'energia e la sostenibilità e dell'automazione degli edifici. Il margine operativo si è contratto di 220 punti base al 16,9% e il margine di segmento si è contratto di 50 punti base al 23,1%, raggiungendo il limite massimo delle previsioni precedenti.

L'utile per azione è stato di 2,86 dollari, in aumento del 32% su base annua, e l'utile per azione rettificato è stato di 2,82 dollari, in aumento del 9% su base annua.

Il flusso di cassa operativo è stato di 3,3 miliardi, in aumento del 65% su base annua, e il flusso di cassa libero è stato di 1,5 miliardi, in calo del 16% su base annua.

Vimal Kapur, presidente e amministratore delegato di Honeywell, ha commentato: "Mentre procedevamo verso la separazione in tre società quotate leader del settore, abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari e sbloccato nuove opportunità di creazione di valore nel terzo trimestre. L'aumento degli ordini in tutti i nostri segmenti di business ha spinto il portafoglio ordini totale dell'azienda a un altro livello record e ha rafforzato i vantaggi delle nuove e innovative soluzioni che stiamo offrendo ai clienti. Tutto ciò si è tradotto nel superamento del limite massimo delle nostre previsioni sia per la crescita organica che per l'utile per azione rettificato nel trimestre".

Kapur ha aggiunto: "Guardando al futuro, siamo ben posizionati per continuare a consolidare il nostro slancio e gli sforzi di creazione di valore nel quarto trimestre. Oggi, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni di utile per azione rettificato per l'intero anno 2025, pur separando Solstice Advanced Materials a fine ottobre. Resteremo concentrati sulle nostre interessanti opportunità di fornire ai clienti soluzioni basate sui risultati e siamo incoraggiati dalla recente esecuzione delle nostre offerte connesse tramite la nostra piattaforma Honeywell Forge, che ha generato un aumento dei ricavi ricorrenti nel nostro portafoglio".

A seguito dei risultati aziendali del terzo trimestre e delle previsioni del management per il resto dell'anno, Honeywell ha aggiornato le previsioni di fatturato, margine di segmento, utile per azione rettificato e flusso di cassa libero per l'intero anno. Le previsioni includono ora l'impatto dello spin-off di Solstice Advanced Materials, il cui completamento è previsto per il 30 ottobre 2025, che dovrebbe ridurre il fatturato annuo di 0,7 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, l'utile per azione rettificato di 0,21 dollari e il flusso di cassa libero di 0,2 miliardi di dollari.

Honeywell prevede ora che il fatturato annuo si attesti tra 40,7 e 40,9 miliardi, con una crescita organica di circa il 6%. Il margine di segmento dovrebbe attestarsi tra il 22,9% e il 23,0%, con un'espansione del margine di segmento da 30 a 40 punti base su base annua. L'utile per azione rettificato dovrebbe attestarsi tra 10,60 e 10,70 dollari, in aumento di 10 centesimi a metà strada rispetto all'intervallo di previsione precedente. Il flusso di cassa operativo è ora previsto in un intervallo tra 6,4 e 6,8 miliardi, con un flusso di cassa libero compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi.

Escludendo l'impatto dell'accordo con Bombardier firmato nel quarto trimestre del 2024, la società prevede una crescita organica delle vendite di circa il 5%, un margine di segmento in calo di 40-30 punti base su base annua e un utile per azione rettificato in aumento di circa il 3% su base annua.

La società prevede una crescita dell'utile per azione rettificato compresa tra il 5% e il 6% escludendo sia l'impatto dell'accordo con Bombardier sia lo spin-off di Solstice Advanced Materials di ottobre.
