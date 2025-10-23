Honeywell, terzo trimestre in crescita e rivista al rialzo guidance per l'intero 2025

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre Honeywell
ha registrato risultati che hanno raggiunto o superato le previsioni dell'azienda. La società ha inoltre alzato le previsioni di crescita organica e di utile per azione rettificato per l'intero 2025 e ha aggiornato le previsioni di flusso di cassa libero, includendo l'impatto dello spin-off del business dei materiali avanzati.
L'azienda ha registrato un fatturato di 10,4 miliardi di dollari
, in crescita su base annua del 7%, pari a una crescita organica del 6%, trainata da una crescita organica a due cifre delle vendite nei settori aftermarket commerciale e difesa e spazio.
L'utile operativo è diminuito del 6% a 1,75 miliardi e l'utile di segmento è aumentato del 5% a 2,4 miliardi
, trainato dalla crescita delle soluzioni per l'energia e la sostenibilità e dell'automazione degli edifici. Il margine operativo si è contratto di 220 punti base al 16,9% e il margine di segmento si è contratto di 50 punti base al 23,1%, raggiungendo il limite massimo delle previsioni precedenti.
L'utile per azione è stato di 2,86 dollari, in aumento del 32% su base annua
, e l'utile per azione rettificato è stato di 2,82 dollari, in aumento del 9% su base annua.
Il flusso di cassa operativo è stato di 3,3 miliardi
, in aumento del 65% su base annua, e il flusso di cassa libero è stato di 1,5 miliardi
, in calo del 16% su base annua.Vimal Kapur,
presidente e amministratore delegato di Honeywell, ha commentato: "Mentre procedevamo verso la separazione in tre società quotate leader del settore, abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari e sbloccato nuove opportunità di creazione di valore
nel terzo trimestre. L'aumento degli ordini in tutti i nostri segmenti di business ha spinto il portafoglio ordini totale dell'azienda a un altro livello record
e ha rafforzato i vantaggi delle nuove e innovative soluzioni che stiamo offrendo ai clienti. Tutto ciò si è tradotto nel superamento del limite massimo delle nostre previsioni
sia per la crescita organica che per l'utile per azione rettificato nel trimestre".
Kapur ha aggiunto: "Guardando al futuro, siamo ben posizionati
per continuare a consolidare il nostro slancio e gli sforzi di creazione di valore nel quarto trimestre. Oggi, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni di utile per azione rettificato per l'intero anno 2025
, pur separando Solstice Advanced Materials a fine ottobre. Resteremo concentrati sulle nostre interessanti opportunità di fornire ai clienti soluzioni basate sui risultati e siamo incoraggiati dalla recente esecuzione delle nostre offerte connesse tramite la nostra piattaforma Honeywell Forge, che ha generato un aumento dei ricavi ricorrenti nel nostro portafoglio".
A seguito dei risultati aziendali del terzo trimestre e delle previsioni del management per il resto dell'anno, Honeywell ha aggiornato le previsioni di fatturato, margine di segmento, utile per azione rettificato e flusso di cassa libero per l'intero anno
. Le previsioni includono ora l'impatto dello spin-off di Solstice Advanced Materials
, il cui completamento è previsto per il 30 ottobre 2025, che dovrebbe ridurre il fatturato annuo di 0,7 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, l'utile per azione rettificato di 0,21 dollari e il flusso di cassa libero di 0,2 miliardi di dollari.
Honeywell prevede ora che il fatturato annuo si attesti tra 40,7 e 40,9 miliardi
, con una crescita organica di circa il 6%. Il margine di segmento dovrebbe attestarsi tra il 22,9% e il 23,0%, con un'espansione del margine di segmento da 30 a 40 punti base su base annua. L'utile per azione rettificato dovrebbe attestarsi tra 10,60 e 10,70 dollari
, in aumento di 10 centesimi a metà strada rispetto all'intervallo di previsione precedente. Il flusso di cassa operativo è ora previsto in un intervallo tra 6,4 e 6,8 miliardi, con un flusso di cassa libero compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi
.
Escludendo l'impatto dell'accordo con Bombardier
firmato nel quarto trimestre del 2024, la società prevede una crescita organica delle vendite di circa il 5%
, un margine di segmento in calo di 40-30 punti base su base annua e un utile per azione rettificato in aumento di circa il 3% su base annua
.
La società prevede una crescita dell'utile per azione rettificato compresa tra il 5% e il 6%
escludendo sia l'impatto dell'accordo con Bombardier
sia lo spin-off di Solstice Advanced Materials
di ottobre.