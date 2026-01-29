Honeywell, vendite oltre la guidance nel 2025 ed EPS rettificato atteso in crescita tra il 6% e il 9%

Honeywell

(Teleborsa) -ha alzato il velo sui risultati delche si sono chiusi con undi 9,8 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto al pari periodo del 2024; su base rettificata il fatturato è cresciuto del 10% a 10,1 miliardi, la crescita organica si è attestata all'11%.La crescita delle vendite nel quarto trimestre è stata trainata principalmente dalla forte domanda nei segmenti. Gli ordini sono cresciuti del 23% a livello organico, trainati dalla crescita a due cifre nei segmenti Aerospace Technologies eEnergy and Sustainability Solutions (ESS), che ha portato a un aumento sequenziale del 4% del, a oltre 37 miliardi.L'è diminuito del 35% e ilsi è contratto di 640 punti base, attestandosi al 10,2%, principalmente a causa di una svalutazione una tantum relativa alla classificazione delle attività Productivity Solutions and Services (PSS) e Warehouse and Workflow Solutions (WWS) come attività destinate alla vendita, e di una svalutazione una tantum nel segmento Aerospace Technologies, relativa alle controversie legali relative a Flexjet, precedentemente comunicate, nel quarto trimestre del 2025. Escludendo queste svalutazioni e altre voci, l'utile rettificato del segmento è aumentato del 23%, o del 2% escludendo l'impatto dell'accordo Bombardier (BBD) firmato nel quarto trimestre del 2024, a 2,3 miliardi di dollari, trainato dalla crescita di Aerospace Technologies e Building Automation, che ha determinato un'espansione del margine rettificato del segmento di 240 punti base (o una contrazione del margine di 70 punti base escluso BBD) al 22,8%.L'(EPS) del quarto trimestre, pari a 0,49 dollari, è diminuito del 72%, principalmente a causa delle suddette svalutazioni una tantum. Escludendo questi oneri e altre voci, l'di 2,59 dollari è aumentato del 17%, o in calo del 3% ex BBD, trainato da un maggiore utile rettificato di segmento e da un minor numero di azioni, parzialmente compensato da un'aliquota fiscale effettiva più elevata.Nell'intero 2025, lesono aumentate dell'8% a 37,4 miliardi e lesono aumentate del 9% a 37,8 miliardi, conin aumento del 7% (o 6% organicamente ex BBD), superando di 2 punti il ??limite massimo dellainiziale per l'intero anno. L'è diminuito del 6% e ilsi è contratto di 250 punti base, mentre l'è cresciuto dell'11% (o 6% ex BBD4) con un'espansione del margine rettificato di segmento di 40 punti base (o una contrazione di 40 punti base ex BBD) al 22,5%.L'è stato di 7,57 dollari, invariato rispetto all'anno precedente, mentre l'è stato di 9,78 dollari, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente (o del 7% escluso il periodo BBD).Ilè stato di 6,1 miliardi di dollari, in aumento del 19%, e ilè stato di 5,1 miliardi di dollari, in aumento del 20% (o del 7% escluso il periodo BBD).Per ilHoneywell prevede uncompreso tra 38,8 e 39,8 miliardi di dollari, con una crescita organica delle vendite compresa tra il 3% e il 6%. L'rettificato dovrebbe attestarsi tra 10,35 e 10,65 dollari, in aumento dal 6% al 9%. L'azienda prevede uncompreso tra 4,7 e 5 miliardi. Ildovrebbe attestarsi tra 5,3 e 5,6 miliardi, con una crescita compresa tra il 4% e il 10% per l'intero anno.Riguardo alloin una società quotata in borsa indipendente, l'azienda ora ne prevede il completamento per il, in anticipo rispetto alle precedenti aspettative. Intanto a novembre, l'azienda ha annunciato la nomina di Jim Currier a Presidente e CEO di Honeywell Aerospace e di Craig Arnold a Presidente di Honeywell Aerospace al momento della separazione. A gennaio 2026, l'azienda ha annunciato Josh Jepsen come CFO di Honeywell Aerospace e ha effettuato numerose altre nomine dirigenziali.