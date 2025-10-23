Milano 11:07
Londra: andamento sostenuto per Fresnillo

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.

Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,08 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,68. Il peggioramento di Fresnillo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,79.

