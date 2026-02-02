Londra: netto calo registrato da Fresnillo

(Teleborsa) - A picco il leader mondiale dell'argento
, che presenta un pessimo -6,7%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fresnillo
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fresnillo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,25 sterline. Primo supporto a 33,63. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,73.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)