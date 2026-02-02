Milano 13:56
Londra: netto calo registrato da Fresnillo

(Teleborsa) - A picco il leader mondiale dell'argento, che presenta un pessimo -6,7%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fresnillo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fresnillo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,25 sterline. Primo supporto a 33,63. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,73.

