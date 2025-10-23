Milano 11:07
42.423 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:07
9.558 +0,46%
Francoforte 11:07
24.077 -0,31%

Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che avanza bene del 3,34%.

La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Endeavour Mining, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,13 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31,91 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,75.

