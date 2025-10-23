Milano 13:35
42.454 +0,58%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:35
9.572 +0,60%
Francoforte 13:35
24.141 -0,04%

Londra: giornata depressa per Whitbread

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

L'andamento di Whitbread nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30,67 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 31,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 32,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
