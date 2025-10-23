Milano 13:35
Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Sage
(Teleborsa) - Sottotono lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che passa di mano con un calo del 2,47%.

Lo scenario su base settimanale di Sage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Sage classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,68 sterline e primo supporto individuato a 11,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,04.

