Londra: scambi negativi per St. James's Place

(Teleborsa) - Retrocede la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, con un ribasso del 2,73%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di St. James's Place
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,53 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,87. L'equilibrata forza rialzista di St. James's Place
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)