Londra: scambi negativi per St. James's Place

(Teleborsa) - Retrocede la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con un ribasso del 2,73%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di St. James's Place, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,53 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,87. L'equilibrata forza rialzista di St. James's Place è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,19.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
