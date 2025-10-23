Metriks AI, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 4,55 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura
sul titolo Metriks AI
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale. Il prezzo obiettivo
è stato fissato a 4,55 euro
per azione (con un upside potenziale del 22%), mentre il giudizio
sul titolo è "Buy
".
Gli analisti si aspettano per i prossimi anni un incremento dei ricavi di vendita
che, secondo le loro stime, passeranno da 5,50 milioni di euro del FY24 a 12,50 milioni di euro del FY27 (CAGR FY24-FY27: 31,5%). In termini di marginalità, sulla base dei valori registrati nel 2024 e nel primo semestre 2025, si aspettano un EBITDA
di fine anno pari a 2 milioni di euro, +96% rispetto al valore di fine anno 2024 e con una marginalità sul valore della produzione del 26,6% (17,9% a dicembre 2024). Per quanto concerne lo stato patrimoniale, stimano un miglioramento della NFP
, frutto in primo luogo dei migliorati risultati della gestione operativa, che da 2,06 milioni di euro di debito del FY24 passerà a 3,11 milioni di euro cash positive al FY25, migliorando ulteriormente fino a raggiungere 9,65 milioni di euro di cassa al termine del 2027.
Tra i punti di forza della società
vengono citati: il Gruppo adotta un modello di business ibrido e integrato di SaaS 2.0 che unisce soluzioni software proprietarie, sistemi IIoT e consulenza strategico-finanziaria, offrendo un approccio unitario alla trasformazione digitale delle PMI; il modello one-stop-shop del Gruppo attraversa l'intero ciclo informativo e decisionale d'impresa, dal data-harvesting e monitoring alla pianificazione economico-finanziaria, fino alla definizione di strategie di crescita e sostenibilità. Tale approccio end-to-end favorisce una maggiore fidelizzazione dei clienti e opportunità di cross-selling tra le diverse linee; l'offerta del Gruppo è caratterizzata da diverse soluzioni proprietarie realizzate in-house, che garantiscono controllo tecnologico, possibilità di personalizzazione e margini più elevati rispetto a soluzioni di terzi (Metriks Suite, Metriks Box, Necto), oltre che ad un estensivo uso dell'Intelligenza Artificiale; struttura organizzativa a matrice che unisce profili tecnici, finanziari e strategici in team interfunzionali, caratterizzati da un elevato livello di specializzazione tecnologica, garantendo rapidità di execution e adattabilità ai diversi settori dei clienti; rete di sedi nel Centro Italia e approccio relationship-driven che facilita la fidelizzazione dei clienti e la comprensione diretta delle dinamiche locali; esperienza comprovata in operazioni straordinarie e nella successiva integrazione dei team e dei sistemi.
Le opportunità del mercato
indicate sono: la crescente domanda di digitalizzazione nelle PMI italiane, alimentata dagli incentivi pubblici e dalla spinta verso l'Industria 4.0, offre al Gruppo l'opportunità di consolidare il proprio posizionamento come fornitore di soluzioni digitali integrate, flessibili e integrate da Intelligenza Artificiale; la combinazione tra crescita organica e opportunità di M&A consente al Gruppo di ampliare rapidamente competenze, portafoglio clienti e copertura geografica, accelerando il consolidamento in un mercato ancora frammentato e ad alto potenziale di integrazione; l'espansione verso nuovi distretti industriali e mercati europei, caratterizzati da un tessuto manifatturiero simile a quello italiano, rappresenta un'occasione concreta per ampliare la base clienti e rafforzare la presenza commerciale su scala più ampia; la crescente complessità competitiva e i processi di consolidamento in corso tra le PMI italiane alimentano la domanda di consulenza strategica, supporto nelle operazioni straordinarie e in ambito ESG.
I maggiori punti deboli della società
sono: il modello SaaS 2.0 adottato dal Gruppo e l'elevata personalizzazione delle soluzioni offerte potrebbero risultare in un approccio meno scalabile rispetto a soluzioni software standardizzate; il Gruppo è esposto a dipendenza tecnologica da cloud provider e fornitori chiave, con conseguente minore autonomia nello sviluppo e rischio di vincoli operativi; le dimensioni ridotte in termini di struttura, risorse e riconoscibilità sul mercato rendono necessari ulteriori investimenti verso il rafforzamento del brand; la presenza geografica concentrata nel Centro Italia limita la prossimità commerciale verso aree a maggiore densità industriale e riduce la visibilità del marchio su scala nazionale.
Inoltre, i maggiori rischi del mercato
sono: la presenza di grandi operatori internazionali con ampie risorse finanziarie e tecnologiche rappresenta un rischio competitivo. Tali player potrebbero decidere di verticalizzare la propria offerta tramite nuove feature e verso il segmento delle PMI, erodendo quote di mercato; l'elevata esposizione a variazioni normative e politiche in materia di digitalizzazione,
transizione tecnologica e incentivi alle PMI comporta il rischio di instabilità nella domanda e di rallentamento degli investimenti in innovazione da parte dei clienti; l'appartenenza a un settore tecnologico in rapida evoluzione richiede investimenti continui in ricerca e sviluppo per mantenere la competitività e l'attualità delle soluzioni offerte; l'evoluzione incerta del contesto macroeconomico, caratterizzato da tassi d'interesse elevati, inflazione e rallentamento degli investimenti industriali, potrebbe incidere negativamente sulla propensione delle PMI a investire nella trasformazione digitale; le recenti operazioni di M&A e i relativi processi di integrazione possono richiedere un periodo di adattamento organizzativo, culturale e tecnologico, con un possibile differimento temporaneo nel pieno conseguimento delle sinergie attese.