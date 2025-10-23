Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:02
25.041 +0,65%
Dow Jones 18:02
46.625 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: APA Corporation, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: APA Corporation, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di APA Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di APA Corporation ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,74 USD. Supporto a 24,02. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```