New York: APA Corporation, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di APA Corporation
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di APA Corporation
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,74 USD. Supporto a 24,02. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)