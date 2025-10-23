Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:04
25.046 +0,67%
Dow Jones 18:04
46.609 +0,04%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: seduta molto difficile per Molina Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Molina Healthcare
A picco la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che presenta un pessimo -20,12%.
Condividi
```