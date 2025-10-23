Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:05
46.625 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: sviluppi positivi per Dow

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,00%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Dow mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,48%, rispetto a +0,68% dell'indice del basket statunitense).


Il quadro tecnico di Dow segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23,63 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
