Parigi: andamento sostenuto per Thales

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Thales
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,3%, rispetto a +2,14% dell'indice di Parigi
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 267 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 271.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)