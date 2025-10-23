Milano 11:10
Parigi: andamento sostenuto per Thales

Parigi: andamento sostenuto per Thales
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,3%, rispetto a +2,14% dell'indice di Parigi).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 267 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 271.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
