Parigi: movimento negativo per Edenred

(Teleborsa) - Sottotono l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che passa di mano con un calo del 2,49%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Edenred più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,09 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,08. L'equilibrata forza rialzista di Edenred è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
