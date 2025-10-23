Milano 11:10
42.417 +0,49%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:10
9.560 +0,48%
Francoforte 11:10
24.071 -0,33%

Parigi: scambi in positivo per Thales

Parigi: scambi in positivo per Thales
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,28%.
