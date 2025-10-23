Milano 11:11
42.400 +0,45%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:11
9.558 +0,45%
Francoforte 11:11
24.060 -0,38%

Parigi: sell-off per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la società di software francese, che passa di mano in perdita del 14,87%.
