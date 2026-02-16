Milano 15:16
45.533 +0,23%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 15:17
10.474 +0,26%
Francoforte 15:16
24.883 -0,13%

Dassault Systemes crolla a Parigi sui crescenti timori per l'AI

Finanza
Dassault Systemes crolla a Parigi sui crescenti timori per l'AI
(Teleborsa) - Seduta difficile alla Borsa di Parigi per Dassault Systèmes che al momento perde l'8%, a circa 16,40 euro, mentre il CAC40 si muove in frazionale rialzo dello 0,34%. In mattinata le azioni del produttore di software sono state brevemente sospese per eccesso di ribasso in scia al downgrade di AlphaValue, che ha tagliato il rating da "Buy" a "Reduce" a causa delle rinnovate preoccupazioni sulla monetizzazione dell'intelligenza artificiale e di una "preoccupante perdita di slancio" del gruppo software francese.

Il broker ha anche dichiarato la fine di quella che ha definito "l’eccezione Dassault Systemes", suggerendo che il profilo di crescita tradizionalmente premium dell’azienda rispetto ai concorrenti non è più giustificato date le sue prospettive più deboli.

La svendita delle azioni Dassault rispecchia le più ampie crescenti preoccupazioni degli investitori sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore software.

Per l'azienda francese guidata dal CEO Pascal Daloz si tratta di un'altra batosta dopo l'affondo di settimana scorsa in scia a risultati trimestrali peggiori delle attese.










(Foto: © Nupean Pruprong / 123RF)
Condividi
```