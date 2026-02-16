Dassault Systemes crolla a Parigi sui crescenti timori per l'AI

(Teleborsa) - Seduta difficile alla Borsa di Parigi per Dassault Systèmes
che al momento perde l'8%, a circa 16,40 euro, mentre il CAC40
si muove in frazionale rialzo dello 0,34%. In mattinata le azioni del produttore di software sono state brevemente sospese per eccesso di ribasso
in scia al downgrade di AlphaValue
, che ha tagliato il rating da "Buy" a "Reduce"
a causa delle rinnovate preoccupazioni sulla monetizzazione dell'intelligenza artificiale
e di una "preoccupante perdita di slancio
" del gruppo software francese.
Il broker ha anche dichiarato la fine di quella che ha definito "l’eccezione Dassault Systemes", suggerendo che il profilo di crescita tradizionalmente premium
dell’azienda rispetto ai concorrenti non è più giustificato
date le sue prospettive più deboli.
La svendita delle azioni Dassault rispecchia le più ampie crescenti preoccupazioni degli investitori
sull’impatto dell’intelligenza artificiale
nel settore software.
Per l'azienda francese guidata dal CEO Pascal Daloz si tratta di un'altra batosta
dopo l'affondo di settimana scorsa
in scia a risultati trimestrali peggiori delle attese.