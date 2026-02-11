Dassault Systemes scivola a Parigi dopo risultati deludenti

(Teleborsa) - Cola a picco a Parigi la società software Dassault Systemes
, che perde il 18,9% dopo esser stata anche sospesa per eccesso di ribasso, a seguito della pubblicazione di risultati trimestrali peggiori delle attese. I ricavi
del quarto trimestre sono aumentati di appena l'1% a 1,68 miliardi di euro,
risulltando nella parte bassa delle previsioni.L'Utile operativo
si è attestato a 1,994 miliard
i, con un margine operativo del 32%, in miglioramento di 40 punti base. La società ha inoltre raggiunto un EPS di 1,31 euro,
registrando un aumento del 7%
rispetto all’anno precedente.
Per il 2026, Dassault Systèmes prevede una crescita totale dei ricavi del 3-5% e una crescita dell’EPS del 3-6%. La società mira a migliorare il proprio margine operativo di 40-80 punti base.(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)