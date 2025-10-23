Milano 11:12
42.396 +0,44%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:13
9.556 +0,43%
Francoforte 11:12
24.036 -0,48%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo
Seduta vivace oggi per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,85%.
Condividi
```