Milano 13:37
42.452 +0,57%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:38
9.574 +0,62%
Francoforte 13:37
24.140 -0,05%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moncler

Seduta vivace oggi per l'azienda nota per i piumini, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.
