Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che avanza bene del 2,79%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unipol
rispetto all'indice di riferimento.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società finanziaria e assicurativa
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 19 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 18,46. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 18,12, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)