Piazza Affari: risultato positivo per Unipol

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che avanza bene del 2,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Unipol rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico della società finanziaria e assicurativa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,05 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,38. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,83.

