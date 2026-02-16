Piazza Affari: risultato positivo per Unipol

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che avanza bene del 2,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Unipol
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico della società finanziaria e assicurativa
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,05 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,38. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,83.
