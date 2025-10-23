Milano 11:13
42.387 +0,42%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:13
9.556 +0,43%
Francoforte 11:13
24.041 -0,45%

Piazza Affari: positiva la giornata per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per ENI
Scambia in profit la società del Cane a sei zampe, che lievita del 2,41%.
Condividi
```