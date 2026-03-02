Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società del Cane a sei zampe
, che lievita del 3,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che ENI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,38%, rispetto a -0,82% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,63 Euro e primo supporto individuato a 20,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)