Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI
(Teleborsa) - Scambia in profit la società del Cane a sei zampe, che lievita del 3,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che ENI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,38%, rispetto a -0,82% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,63 Euro e primo supporto individuato a 20,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
